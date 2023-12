"Biotecnopolo, accelerare lo statuto. Un cambio di governance per Tls"

"Come movimento Per Siena siamo intervenuti sistematicamente sulle questioni intorno al Biotecnopolo: lo abbiamo fatto da ultimo durante la seduta consiliare dedicata a questo tema con un ordine del giorno, con un intervento del consigliere Vanni Griccioli". Inizia così la nota di ’Per Siena’ sulla preoccupazione derivata dalle notizie sullo stato di salute di Tls che potrebbe chiudere il bilancio con un disavanzo di diversi milioni.

"A questo punto gli scenari diventano più chiari. Il primo è di accelerare lo statuto del Biotecnopolo - afferma ’Per Siena’, intrecciandolo con un concreto progetto industriale di area che tenga conto delle presenze già in essere, siano esse istituzionali, sociali o economiche, avendo di mira ciò di cui Siena e il suo territorio hanno bisogno: occupazione e formazione. Formazione che non disperda risorse per il Paese come potrebbe essere un dottorato utile al mondo accademico. Lo statuto non dovrebbe essere incentrato su un soggetto, o una struttura, ma dovrebbe concentrare tutte le figure per una fondazione. La necessità è di una ridefinizione della governance che preveda un maggior coinvolgimento del Comune. Fare dei sacrifici e dei compromessi per salvare Tls si renderà necessario, prevedendo allo stesso tempo un cambio profondo della governance con persone di provata esperienza".