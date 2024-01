Bighino va a trovare. Mariella, malata di Sla: "Che bella sorpresa"

Una sorpresa inaspettata che l’ha resa felice nonostante la gravità della malattia che ormai da anni l’ha imprigionata tra le mura domestiche, impedendole i più normali movimenti e costringendola a comunicare impressioni e sentimenti attraverso l’uso di un personal computer, voce e scrittura per il mondo che la circonda. Una sorpresa che Mariella Rendina di Piancastagnaio ha voluto comunicare a tutti gli amici del social condivide le sue lunghe giornate: "Una sorpresa inaspettata, una promessa mantenuta da Walter, il fantino vittorioso del Palio vinto da Borgo lo scorso anno".

La sorpresa è stata la visita a Mariella di Walter Pusceddu detto Bighino, dopo la promessa fatta a suo tempo al marito Giovanni Boffa che gli aveva donato una copia del libro autobiografico ’Con la Sla mi tuffo nel passato’, scritto da Mariella. Giovanni, vigile del fuoco di Piancastagnaio, assiste assieme ai suoi familiari e alla fida aiutante Sidi (Sidonia) la moglie, da anni ammalata di sindrome amiotrofica laterale. "Avevo incontrato Walter questa estate durante il Palio – ci ha raccontato Giovanni Boffa – ed era rimasto particolarmente emozionato dalla storia di mia moglie, che gli aveva donato una copia del libro scritto da lei. Walter si era dimostrato molto disponibile a incontrarla. ’Vengo personalmente a farle visita’, mi disse. E così è stato. È venuto a trovarci con un amico, Danilo Nucciotti della Contrada di Borgo con cui il fantino ha in questi giorni ha rinnovato il proprio impegno per la Carriera del 18 agosto. È stato un bell’incontro. Walter ha pranzato assieme alla mia famiglia. Prima di andare via ha voluto una fotografia assieme a Mariella. Una bella giornata per tutti noi, ma soprattutto per Mariella, in questi ultimi mesi rallegrata dall’ arrivo di una nipotina".

Giuseppe Serafini