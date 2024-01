Biblioteca degli Intronati: "Quali i criteri per nominare il Cda e il presidente?"

Interrogazione di Vanni Griccioli, Per Siena, sui criteri di nomina del Cda della Biblioteca degli Intronati: "Il decreto sindacale si pone in violazione dell’art. 50 comma 9 del Tuel 267/2000 che riporta: “Tutte le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune (...) presso enti, aziende e istituzioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento (...)”, e soprattutto si pone in violazione dell’art. 7 del Regolamento della Biblioteca, approvato dal Consiglio comunale". Griccioli continua: "Si potevano seguire due strade: la prima procedendo alla conferma dei componenti del Cda (fra cui il presidente) o di parti di esso entro 45 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale, ovvero entro il 3 agosto 2023; la seconda procedendo mediante bando per il rinnovo dei componenti del Cda (fra cui il presidente)". E ancora: "La deliberazione n. 55 dell’11 luglio 2023, all’art. 14 riporta che “gli organi amministrativi di competenza del Comune (...) devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza (...)”; se “non ricostituiti”, “sono prorogati per 45 giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, decadono (...)". Di qui la richiesta al sindaco: "Perché a distanza di quasi 5 mesi è stato pubblicato il bando per la nomina del nuovo Cda e del presidente e non si è provveduto a redigerlo e di seguito a nominare l’organico dirigeziale come previsto dalla norma – incalza Griccioli –? E vista la scelta ricaduta sul precedente presidente, perché non riconfermarlo? E perché, trattandosi di una nomina ‘nuova’, è stato scelto il presidente uscente, condizione vietata dal Regolamento?".