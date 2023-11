Biblioteca Ascheri confermato presidente

Confermato Raffaele Ascheri nell’incarico di presidente della Biblioteca degli Intronati. Ieri con un decreto firmato dal sindaco Nicoletta Fabio è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Comunale e insieme al presidente uscente, confermato nel ruolo, valutate le proposte di candidature arrivate in Comune, sono stati nominati come membri del cda Fiorella Mariotti, Azelia Batazzi, Mario Valgimigli, Ilaria Muzii, Laura Bonelli, Alessandro Monaci, Giulio Burresi, Maurizio Astori e Franco Cambi. "Le figure scelte – dichiarano dal Comune – risultano essere in possesso di adeguata e riconosciuta preparazione professionale e culturale nel settore di interesse. Le nomine sono state, inoltre, effettuate secondo criteri di competenza, onestà e merito, evitando cumuli di incarichi e conflitti di interesse". "Sono molto contento e onorato – dichiara Ascheri – anche perché non ho partiti dietro. E credo inoltre di essere l’unico confermato della precedente amministrazione, guidata dal sindaco De Mossi". Un commento più approfondito il presidente lo riserva a martedì, in una conferenza stampa convocata su questo tema. Lo stesso Ascheri sarà protagonista dell’incontro, organizzato nella biblioteca degli Intronati, in programma lunedì 20 alle 17.30, per la presentazione del suo volume ‘Giacomo Leopardi: gli anni dell’inquietudine e della contestazione (1798-1822)’.

Vanni Griccioli, consigliere di Per Siena, contesta la nomina con il presidente del consiglio. "Ascheri non è ricandidabile, la proroga vale solo entro 45 giorni dall’insediamento".