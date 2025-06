La Granfondo del Gigante Bianco è stata un evento clamoroso. Ben 263 corridori fra la prova gravel del sabato e la manifestazione su strada della domenica, per le campagne intorno a Bettolle e attraverso il territorio senese, pedalando senza l’assillo del cronometro, con l’unico desiderio di apprezzare la bellezza naturale circostante che ti abbracciava con calore. Questo è stata la prova allestita dal Donkey Bike Sinalunga che ha visto premiata la sua scelta di allestire un evento non agonistico. Due i percorsi disponibili per entrambe le prove: al sabato i gravelisti si sono impegnati sui tracciati di 75 e 60 km, alla domenica i tracciati erano di 102 e 50 km. La manifestazione era inserita nell’ambito della festa “La Valle del Gigante Bianco”, dedicata alla razza chianina. Nessun assillo cronometrico, nessuna sfida se non quella con l’amico di turno, magari negli ultimi metri, ma sempre in un ambito giocoso. La manifestazione, allestita insieme all’Associazione Amici della Chianina e con il supporto del Comuen di Sinalunga, di Bandiera Arancione, di Cicloturismo Terre d’Etruria e sotto l’egida dell’Uisp, è pronta a tornare il prossimo anno per un’edizione ancora più in grande visto che la formula piace sempre di più e attira gente anche da fuori i confini regionali. Per vivere una domenica granfondistica un po’ diversa dal solito…