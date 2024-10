‘Best of the world’ del National Geographic. C’è l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

"L’inserimento dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore nella lista ‘Best of the world’ del National Geographic, tra le destinazioni da non perdere, rappresenta il riconoscimento ad un luogo dal grande valore non solo religioso ma anche artistico, storico e culturale. Un riconoscimento che assume ancor più valore se ricondotto al concetto di Monte Oliveto come meta ideale per il turismo esperienziale, in cui poter abbracciare e vivere veri e propri soggiorni all’insegna della serenità spirituale. Una segnalazione che, anche in vista del Giubileo, si estende a tutto il territorio di Asciano e al suo paesaggio, contesto naturalistico e ambientale di pregio e destinazione turistica sempre più ricercata e scelta dai viaggiatori di tutto il mondo". Così Enrica Ercoli, assessore al turismo e cultura del Comune di Asciano.