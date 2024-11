’Berlinguer’. Elio Germano al Garibaldi

Incontri da non perdere, sotto il grande schermo del Cinema Garibaldi di Poggibonsi. Domani saranno insieme per presentare ’Berlinguer - La grande ambizione’, il regista Andrea Segre e l’attore protagonista Elio Germano (entrambi nella foto). A condurre l’iniziativa sarà il critico cinematografico, autore e conduttore radiofonico e televisivo Alberto Crespi. Gli orari: dopo la proiezione delle 17,45 per un incontro e una chiacchierata con gli ospiti (alle 20 circa) e alle 20,30 per un saluto prima della proiezione del film. Per tutti i dettagli, valdelsacinema.it o cinemagaribaldi.eu. La grande ambizione è incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano. "Dopo Gianni Amelio a settembre e Maura Delpero a ottobre – spiegano dal Cinema di via della Repubblica – perché non avere qualche ospite anche a novembre? E allora, ecco due graditissimi ospiti, anzi tre".

"Segre – sottolinea il critico cinematografico, autore e conduttore radiofonico e televisivo Alberto Crespi – è un bravissimo documentarista e lo spirito del suo film è oggettivo: la ricostruzione è precisa, cronologica, lineare. Ma anche grazie alla strepitosa prova di Elio Germano, la cui identificazione psicofisica con Berlinguer è impressionante, il film diventa qualcosa di più. Pur senza svolazzi di regia, scordatevi lo stile barocco di Sorrentino o quello visionario di Bellocchio, il film scava nella memoria di un uomo, di un partito, di un popolo e restituisce il senso profondo di uno scacco".

Germano ha appena vinto il premio Vittorio Gassman al miglior attore della Festa del Cinema di Roma per il film.

Fabrizio Calabrese