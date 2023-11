Benocci si conferma sul trono mondiale del bobybuilding

Cristian Benocci, atleta montalcinese che gareggia nel bodybuilding, ha fatto il bis. Per il secondo anno consecutivo ha vinto il titolo assoluto del campionato nazionale di ’The best of bbf Italia’. Ha ottenuto il primo posto anche nel bodybuilding under 23 per atleti oltre i 175 cm. "Ringrazio con amore la mia famiglia, il mio team Giappo e il mio coach Daniele Giappichelli. Quest’anno è stata una nuova esperienza, sono entrato a far parte di un team con un alto livello di professionalità. Qui ho la grande occasione di conoscere, condividere e vivere la stessa passione del bodybuilding con atleti importanti e questo mi darà la forza per gareggiare sempre al massimo".

Andrea Falciani