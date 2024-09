Beni storico artistici. Corsa per i 30 posti della Specializzazione

Sono aperte fino al 30 settembre le iscrizioni alla selezione per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Siena, con 30 posti disponibili. La Scuola offre un corso biennale di terzo livello, post laurea, che mira all’alta qualificazione di storici dell’arte nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Possono accedere al bando i laureati nei corsi di laurea specialistica o magistrale in Storia dell’Arte e in Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione primaria, Architettura, Conservazione dei Beni Culturali e DAMS.