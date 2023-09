Benessere e alfabetizzazione sanitaria. L’Asl promuove la salute nelle scuole

L’Asl Sud Est promuove la salute nelle scuole delle tre province. Benessere e salute diventano reale ’esperienza’ nella vita delle comunità scolastiche e da queste alle famiglie. Il tutto avviene con metodologie partecipative come Life skills education e Peer education (un gruppo di ragazzi viene formato per svolgere un ruolo di tutor per i coetanei) e sostiene la diffusione dell’Approccio scolastico globale. L’Asl promuove progetti comuni ai tre territori sia specifici per ognuno di essi. Tutti i percorsi si sviluppano poi su sei aree: star bene a scuola (Life skills); affettività e sessualità consapevole; prevenzione dipendenze e comportamenti a rischio; cultura della sicurezza; cultura della donazione; alimentazione e movimento. Tutti i percorsi vengono declinati in base al grado della scuola, infanzia, elementari, medie e superiori. Tra i progetti comuni alle tre province sono stati riproposti ’Youngle’ e ’Perché Donare’, ma anche ’Quante Piramidi’ e ’Stretching che favola’, condotti dal dietista e fisioterapista; l’offerta trasversale è stata arricchita dalle progettualità ’Codice Rosa’, ’Conoscenza e approfondimento del comportamento bilingue nel bambino’ e ’Alfabetizzazione Sanitaria’.