Solidarietà in musica ai lavoratori Beko dal rapper Zatarra

Siena, 14 febbraio 2025 – Tra le diverse forme di sostegno alla lotta dei 299 lavoratori dello stabilimento Beko di Siena, c’è anche quella che non ti aspetti. A scendere in campo a fianco degli operai, è Marco Ottavi, meglio conosciuto al pubblico come Zatarra. Artista ed educatore musicale, ha pubblicato sui suoi profili social una canzone dedicata alla vertenza.

“Quando qualcosa non va, va detta, lo dirò fino a che non sarò cenere. E il rap serve a questo – il suo post –. Era da un tot che volevo fare un piccolo regalo a questi eroine ed eroi modern*, gli operai della Beko. Purtroppo, causa problemi fisici, ci sono riuscito solo adesso, ma credo che il destino ci abbia messo lo zampino, sono giorni giusti”. E infine: “Stanno scrivendo la storia, esempi positivi per adulti, ragazzi, adolescenti, bambini. Chi ignora o dimentica è complice. One Luv per voi”.

Zatarra spiega: “Quando i lavoratori di Beko vennero a vedere una delle partite della Mens Sana, mi scattò qualcosa. Ho voluto quindi offrire un piccolo omaggio in musica alla loro lotta”. E ancora: “Nella canzone si può riconoscere il riff usato in ’Sweet Dreams (Are Made of This)’ degli Eurythmics, ma nella versione di Marilyn Manson, quindi più oscura”.

“Era dai tempi in cui vivevo a Marseille e ogni mese avevamo una lotta nuova da affrontare, che non mi sentivo così utile, artisticamente parlando – commenta l’artista –. La musica è un veicolo, il microfono amplifica e bisogna usarlo in questo senso, non in altri”. Nei prossimi giorni Zatarra dovrebbe essere invitato al presidio dei lavoratori di Beko davanti ai cancelli in viale Toselli: “Mi farebbe molto piacere essere presente, anche fisicamente, a una delle iniziative degli operai – è la conclusione del rapper –. Io, in fondo, sono un semplice mezzo per dare risonanza alla loro battaglia”.