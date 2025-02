Beko, interrogazione del Pd: "Il ministro Urso chiarisca in aula sull’utilizzo del Golden power"

"Il ministro Urso ha mentito al Parlamento, ai sindacati e ai lavoratori? Per mesi Urso ha dichiarato che sulla vertenza Beko il Governo aveva attivato il Golden Power parlando di “poteri sanzionatori, o addirittura inibitori, previsti dall’esercizio del Golden Power, che abbiamo subito posto in essere“ e, addirittura, rivendicando che solo grazie al Golden Power erano stati scongiurati i licenziamenti. Ma lo scorso 10 febbraio, all’incontro che al ministero tra sindacati, Governo e azienda sul futuro degli stabilimenti Beko in Italia, la sottosegretaria Fausta Bergamotto ha dichiarato che nei confronti di Beko Siena non si può usare lo strumento, smentendo clamorosamente Urso". Così Laura Boldrini, deputata Pd, che annuncia: "Ho presentato, insieme ai colleghi Emiliano Fossi, Arturo Scotto, Federico Gianassi, Marco Furfaro, Marco Simiani, Christian Di Sanzo e alla collega Simona Bonafè, un’interrogazione perché il ministro chiarisca come stanno le cose: il Golden Power – aggiunge – è stata attivata oppure no? E contiene anche una clausola sui livelli occupazionali oppure no?". "Non è accettabile – osserva ancora – che un ministro della Repubblica menta al Parlamento e a centinaia di lavoratori il cui destino è legato all’esito della vertenza. L’azienda insiste: vuole cessare la produzione il 31 dicembre 2025. Urso spieghi, senza ulteriori ombre, quali strumenti intende mettere in campo per uscire da questa impasse, tutelare le lavoratrici e i lavoratori, garantire la continuità produttiva e un piano industriale solido e convincente anche individuando nuovi, affidabili, investitori".