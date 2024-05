"Beko Europe, il Ministero è attento. Presto nuovo incontro con i sindacati"

"L’attenzione del governo, e in particolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul tema Arçelic, è massima. Presso il Ministero è stato già aperto un tavolo per tutti gli stabilimenti produttivi della ex Whirlpool presenti in varie regioni, tra cui la Toscana con il sito di Siena, che coinvolge anche il Ministero del Lavoro, i rappresentanti delle Regioni e i Comuni dei siti produttivi, l’azienda, oltre alle parti sociali e datoriali. Con il sottosegretario Fausta Bergamotto, abbiamo avuto modo di confrontarci con regolari aggiornamenti sul tema; la sua stessa presenza sul territorio, è stata l’occasione per fare un ulteriore punto sulla vicenda ed è la dimostrazione di quanto sia alto l’impegno del governo, su un tema delicato". E’ la dichiarazione del deputato senese di FdI, Francesco Michelotti, a margine del tour elettorale con il sottosegretario Bergamotto.

"Il Ministero ha evidenziato - continua Michelotti - ai rappresentanti di Beko Europe, la nuova società frutto dell’accordo tra Whirlpool EMEA e il gruppo turco Arçelic, la necessità di valorizzare la produzione nazionale e ha dato la disponibilità a supportare i prossimi step di sviluppo. Presto, peraltro, si terrà un ulteriore incontro con i sindacati, dopo quello del 30 aprile, per dare loro la possibilità di confrontarsi sullo stato produttivo degli impianti e del mercato. Si tratta di un impegno preso dal ministero delle Imprese del Made in Italy con la proprietà".