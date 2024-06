Beko Europe, convocato il tavolo. Confronto al ministero il 25 giugno

Beko Europe: finalmente c’è la data del tavolo al ministero. La convocazione è stata fissata il 25 giugno alle 15 e per i sindacati (nazionali e locali) sarà la prima occasione di confrontarsi con la multinazionale turca.

La segretaria di Fiom Cgil Daniela Miniero non ha dubbi: "L’azienda sicuramente non presenterà in sede ministeriale il piano industriale, per il quale ha chiesto 6 mesi di tempo. Credo quindi che non usciremo dall’incontro con grandi novità, ma è comunque importante il fatto che la vertenza sbarchi in sede governativa". E ancora: "Cercheremo di capire il più possibile le intenzioni di Beko Europe – aggiunge Miniero – e soprattutto i contenuti del Golden power, che dovrebbe impegnare l’azienda a mantenere stabilimenti e livelli occupazionali. C’è da capire però per quanto tempo". E infine: "Resta tra i lavoratori un clima di incertezza – è la conclusione –: la cassa integrazione continuerà ancora. Per i dipendenti, oltre alla pesantezza dei tagli allo stipendio, c’è anche il fatto di non avere prospettive per il futuro".

Il leader della Fim Cisl, Giuseppe Cesarano, sottolinea: "Più che il piano industriale, di cui comunque non sono innamorato, mi aspetto un piano di riorganizzazione per tutti i siti produttivi italiani, in primis quello di Siena. Solo con i congelatori infatti non si va da nessuna parte. Inutile che ci annuncino la produzione di una valanga di congelatori se il mercato non li assorbe, è quindi necessaria la capacità di diversificare".

Altrettanto deciso Massimo Martini, segretario della Uilm: "Dall’incontro a Roma non mi aspetto il piano industriale, ma indicazioni sul piano del lavoro per capire i tempi e definire poi il piano industriale. In altre parole, vogliamo capire quali sono per l’azienda le criticità e gli elementi positivi. C’è poi il Golden power, che vincola Beko Europe a tenere conto delle esigenze dell’Italia". Intanto è stato ufficializzato il calendario dei giorni di cassa integrazione: stop alla produzione il 14, 20 e 21 giugno, la settimana dal 24 al 28 e i primi tre giorni di luglio. Lo stabilimento riaprirà il 4 luglio con il doppio turno della linea Big.