Basta violenza sulle donne. La donazione benefica dei negozi di Via Maestra

La somma di 1.700 euro a beneficio delle iniziative per ribadire con forza il ’no’ alla violenza di genere. L’assegno, frutto dell’evento ’Contro la violenza sulle donne facciamo squadra’, è stato donato nella Sala del consiglio comunale di Poggibonsi all’associazione Donne Insiene Valdelsa – intervenuta con la presidente Caterina Suchan e la vice, Elena Pullara – da parte degli organizzatori del progetto dello scorso 25 novembre: l’associazione Via Maestra Centro commerciale naturale, con la presidente Laura Martelli, e l’Unione polisportiva poggibonsese, rappresentata dal vice presidente Stefano Targi. Comune di Poggibonsi, Centro Pari Opportunità della Valdelsa e Commissione Regionale Pari Opportunità gli enti che hanno sostenuto l’evento benefico, in coincidenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nell’occasione era stata offerta ai partecipanti la possibilità di acquistare una shopper, con l’effigie di un paio di sneakers, proprio con l’intento di contribuire alle attività del Centro antiviolenza, in un cartellone che aveva unito pratica sportiva e altre forme espressive, grazie a Upp, Poggibonsi Women, Poggibonsi Basket, insieme alle attrici di Qkk, ai ballerini di tango e alle donne di Balla e Snella. Tutto nel quadro di una campagna di sensibilizzazione. "Abbiamo coinvolto i bambini e gli adulti, l’intera comunità – ha detto la presidente Martelli – accogliendo l’invito dell’Upp per questo progetto mirato ad accrescere la consapevolezza su questa piaga sociale che può manifestarsi a carico delle donne in vari modi, dal mobbing alla violenza economica". Stefano Targi, vicepresidente Upp ha rimarcato la volontà del sodalizio di guardare anche oltre la pratica agonistica, "attraverso programmi all’insegna della socializzazione, dell’aggregazione e dello stare insieme, per la cultura della tolleranza". E se il sindaco Bussagli evidenzia il prezioso lavoro dei volontari delle associazioni, Elena Pullara, vicepresidente di Donne Insieme Valdelsa, auspica che uomini e donne si confrontino su un fenomeno, la violenza, che riguarda tutti". Una riflessione collettiva, la richiesta di Donne Insieme Valdelsa con la presidente Caterina Suchan, "in un momento in cui arrivano tante richieste di aiuto e le risorse sono spesso limitate".

Paolo Bartalini