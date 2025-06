"Bartolommei guiderà bene il Consorzio"

"Giacomo Bartolommei è il presidente più giovane di sempre della storia del Consorzio, e questa è una testimonianza della vitalità e del talento che caratterizzano il settore. Sono certa che, grazie alla sua esperienza come enologo e responsabile export di Caprili, saprà guidare con determinazione e visione strategica il futuro del Brunello, valorizzando il prestigio dei nostri vini e rafforzando la presenza del nostro territorio sui mercati internazionali".

Con queste parole la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi saluta il nuovo presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, Giacomo Bartolommei.

"Ringrazio di cuore Fabrizio Bindocci – prosegue Saccardi - per il lavoro prezioso che ha svolto in questi anni insieme alla Regione Toscana e per l’amicizia che ha sempre dimostrato. Il mio auspicio è che tutte le aziende del territorio trovino nel Consorzio un ambiente di coesione e collaborazione, fondamentale per affrontare le sfide economiche e promozionali di oggi. Sono certa che, con il supporto di una squadra competente e motivata, il Brunello continuerà a essere un simbolo di eccellenza e di identità toscana nel mondo e colgo questa occasione per fare le mie più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a tutto il consiglio di amministrazione, dai vicepresidenti ai consiglieri e a Violante Gardini Cinelli Colombini che entra nel board e so che saprà svolgere il suo compito con la passione e la competenza che la contraddistinguono".