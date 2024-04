Bartoletti racconta ’La partita degli dei’

Il racconto di un grande giornalista e scrittore, sempre in bilico fra le passioni del calcio, della musica e della vita in provincia. Marino Bartoletti, animerà oggi alle ore 18.30, nella Contrada della Chiocciola un appuntamento di "Overtures. Incontri tra musica e cultura in Cripta", in cui l’idea dell’apertura, del dialogo, del confronto sono fondanti. Bartoletti parlerà del suo ultimo libro, "La partita degli dei". E’ la storia di un ragazzo di provincia che giocava a pallone in un oratorio (con un campo di calcio dotato di una sola porta "dipinta nel muro"), dà modo al giornalista di ripercorrere una serie di aneddoti imperdibili, capaci di raccontare come quella provincia italiana talvolta snobbata e sminuita, abbia invece saputo diventare grande, grazie alla fantasia e alla creatività, il suo vero "petrolio".

Massimo Biliorsi