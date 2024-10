Bando del ministero del Turismo per le aree di sosta. Michelotti, FdI: "Disponibili 33 milioni di euro"

"Sono 33 i milioni di euro previsti in un bando pubblicato negli scorsi giorni dal ministero del Turismo, destinato ai comuni con popolazione non superiore a 20mila abitanti, per supportare concretamente il turismo attraverso lo sviluppo delle aree di sosta".

E’ l’annuncio del parlamentare di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti (nella foto), che spiega: "Si tratta di uno strumento che, finalmente, risponde alle esigenze, più volte espresse, dalle associazioni camperistiche che hanno spesso sottolineato le criticità rappresentate dalla scarsità di strutture, come le aree di sosta, nel nostro paese, per garantire un’adeguata organizzazione del turismo itinerante". E ancora: "Il territorio senese – aggiunge Michelotti –, attraverso il bando del Mitur, avrà la possibilità di valorizzare ulteriormente il turismo all’aria aperta, particolarmente connotativo della nostra identità territoriale, grazie ad un provvedimento che mira ad uno sviluppo maggiore dell’intero settore".

Poi la conclusione: "Il governo Meloni, ed in particolare il ministro del Turismo Daniela Santanchè, confermano così la capacità di ascolto dei settori produttivi, mantenendo gli impegni assunti per promuovere un comparto economico strategico".

Secondo i dati della Fiom Cgil, il settore della Camperistica impiega 3mila lavoratori tra Valdelsa fiorentina e senese. A questi va aggiunto chi lavora nell’indotto (legno, gomma e plastica, robotica e domotica) per un totale di 5mila addetti. L’80% è occupato in provincia di Siena e nel 2023 il settore ha segnato un +29,4% sulle esportazioni con un fatturato cresciuto del 169% sul 2022.