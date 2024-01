Bando comunale. Capitani ospite ieri su Sky Tg24

Il caso del bando del Comune di Siena per l’assunzione a tempo determinato di un ingegnere con "titolo di preferenza per i candidati di sesso maschile" è stato al centro di un approfondimento su Sky Tg24, a cui ha partecipato il vicesindaco Michele Capitani (foto), confrontandosi con la sociologa Luciana D’Ambrosio Marri. Capitani ha voluto ancora una volta fare chiarezza dopo le polemiche degli ultimi giorni, spiegando che, alla luce non solo della pianta organica del Comune (che vede una maggiore presenza di dipendendi donne), ma anche del numero di funzionari e di ingegneri assunti negli uffici comunali (dove la preminenza è sempre di dipendenti donne), Palazzo pubblico ha dovuto inserire per obbligo di legge la clausola relativa al titolo preferenziale per i candicati di genere maschile.