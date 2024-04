Banca Mps, successo per i bond

Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso il collocamento di un’emissione di Covered bond con scadenza 5 anni, destinata a investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare di 750 milioni di euro. Gli ordini – informa una nota di Mps – hanno superato i 2,3 miliardi di euro, permettendo di fissare la cedola al livello di 3,5 per cento, a un prezzo di re-offer di 99,919 per cento.

Si tratta della prima emissione di European covered bond (Premium) realizzata da Banca Monte dei Paschi dopo il recepimento della direttiva europea di armonizzazione sui covered bond, che permette una ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento.