Balletto di Siena, parte la stagione. Due mesi intensi con 13 spettacoli

Torna la danza del Balletto di Siena, con tredici spettacoli in due mesi. Dal 9 novembre al 21 dicembre, una programmazione per tutti i gusti con classici e novità. Dopo aver salutato l’arrivo dell’autunno con ‘September sunset’, il Balletto di Siena sta infatti per dar vita alla nuova edizione invernale di Siena in Danza, la stagione che ogni anno prende vita all’interno del Black Box, lo spazio performativo realizzato nella stessa sede del corpo di ballo senese, in piazza Maestri del Lavoro.

"Anche quest’edizione – spiegano gli organizzatori – vedrà susseguirsi spettacoli di danza e balletto per ogni tipo di spettatore". Il calendario comprende nuovamente la serata a cura dei coreografi del gruppo Ex.Pe. (il 15 novembre), quelle dedicate ai coreografi vincitori del bando di residenza artistica Black Box e 600Beats (il 14 dicembre) e Panta Rei (il 7 dicembre), serata dedicata a giovanissimi coreografi in erba. Continua poi il rapporto di collaborazione con ARB dance company di Annamaria Di Maio (il 16 novembre) e con Opalus dance project- ensamble, composto da persone diversamente abili, che per quest’anno ha programmato una serata basata sulla condivisione scenica ed emotiva tra ballerini ‘tradizionali’ e ‘straordinari’ (il 6 dicembre). Accanto alle ultime due serate in programma, come da tradizione riservate agli spettacoli di Natale dei Corsi professionali (il 20 dicembre) e della Scuola dell’Ateneo della Danza (il 21 dicembre), quest’inverno Siena in Danza offre il suo palcoscenico anche agli artisti di Kosmus, neonato team di artisti contemporanei capitanato da Asja Marabotti, che per la prima volta saluteranno il pubblico senese con una nuova creazione inedita (il 23 novembre) e con un programma misto di titoli contemporanei (il 13 dicembre).

Il Balletto di Siena, la compagnia che organizza la stagione, porterà in scena due recite del suo acclamatissimo ‘Lo schiaccianoci’ (il 30 novembre e il 1 dicembre), il titolo dedicato alla musica italiana da Marco Batti, direttore artistico del BdS, ‘That’s amore’ ( il 14 novembre) oltre al ‘Gala’ (il 9 novembre) che inaugurerà questa nuova edizione invernale di Siena in Danza con una suite da ‘I Temperamenti dell’amore’ e abbraccerà l’ultima recita di Eleonora Satta, ballerina solista che dopo più di dieci anni al Balletto di Siena darà il suo addio alle scene vestendo il ruolo di Manon Lescaut nella suite tratta da ‘Callas canta Puccini’.

Riccardo Bruni