Badia di Sant’Eugenio: in vendita il monastero più antico della Toscana

Siena, 3 novembre 2023 – Ancora una volta abbiamo la dimostrazione di come la storia sia in vendita al miglior offerente. La Badia di Sant’Eugenio a Monastero, di proprietà della Congregazione delle figlie della carità di San Vincenzo De Paoli che sorge appena fuori Siena, è stata messa sul mercato.

Non stiamo parlando di un castello qualsiasi, ma del monastero considerato il più antico della Toscana, risalente al 731. L’abbazia benedettina, regolarmente aperta fino a qualche anno fa prima di essere destinata all’accoglienza dei profughi e poi essere andata in disuso, è schedata nel catalogo dei beni culturali architettonici e paesaggistici della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

Si sviluppa su tre piani per un totale di 6.200 metri quadri per l’interno e quasi 10mila di esterno e include al suo interno anche una chiesa, anch’essa considerata bene culturale. Secondo la Soprintendenza si tratta del "monastero più antico della Toscana, fu in origine del Benedettini Cassinesi donato loro dal gastaldo Warnifredo nel 731. Ai benedettini vennero aggregati il 29 ottobre 1446, con bolla del pontefice Eugenio IV, i monaci di Santo Spirito di Siena e quelli di San Salvatore all’Isola. Nel 1270 nella zona - si legge ancora nella scheda - si accamparono le truppe di Carlo d’Angiò per mettere a saccheggio Siena e nel 1553 il maresciallo Pietro Strozzi vi eresse delle fortificazioni: episodi questi che portarono distruzione all’ intero complesso".

La trattativa per l’acquisto, riservata, è gestita da Lionard Luxury Real Estate, l’azienda fondata a Firenze nel 2008 per occuparsi esclusivamente dell’intermediazione e della vendita di immobili di prestigio in Italia. La cifra richiesta, secondo indiscrezioni, si aggirerebbe sui 3 milioni e mezzo di euro, un affare se si considerano le dimensioni e il pregio storico-artistico del plesso, che dalle foto messe a disposizione dall’agenzia sembrerebbe essere in gran parte in buone condizioni.

Oltre a interessanti notizie storiche, sul sito di Lionard Luxury vengono fornite informazioni sull’architettura dell’antico monastero: "Si articola intorno a due chiostri. Il chiostro principale, con un giardino centrale e un pozzo, è in stile rinascimentale, caratterizzato da archi a tutto sesto con colonne in arenaria sormontate da eleganti capitelli. Il secondo chiostro presenta pilastri esagonali in laterizio. All’interno, si può ammirare un piccolo sacello affrescato nella volta con medaglioni e grottesche, opera di un artista senese del tardo Cinquecento. La maggior parte degli ambienti sono voltati e affrescati".

Viene da chiedersi chi sarà il prossimo privato a possedere questo pezzo di patrimonio culturale.