Badesse, fuoco in un capannone abbandonato

Un rogo su cui occorre indagare. E capire come mai, un capannone abbandonato, all’improvviso ha illuminato la zona industriale di Badesse. Sono state viste fiamme e anche fumo denso levarsi dlall’interno della struttura. Secondo le prime verifiche – questo ha alzato l’asticella dell’attenzione – il complesso sarebbe sotto curatela fallimentare da metà anni ’80. Oggi tutto sarà più chiaro. Certo è che l’allarme è scattato intorno alle 17, una squadra di pompieri e anche l’autobotte sono andate in via Pietro Nenni. Fortunatamente i pompieri sono riusciti ad entrare all’interno e a domare le fiamme. Non c’è stata necessità di una grande quantità di acqua come, sulla base delle prime segnalazioni, si temava.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Poggibonsi ed è accorso al contempo il curatore fallimenhtare per gli accertamenti. Ma se il capannone era abbandonato come mai le fiamme? A fuoco sarebbero andati anche dei cavi elettrici.