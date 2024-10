"Bada Che Gota", festa del gusto. La specialità culinaria locale ’regina’ di cantine e ristoranti

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Colle di Val d’Elsa "Bada Che Gota", l’evento dedicato alla valorizzazione della Gota Cotta, una specialità culinaria tipica della tradizione locale. L’appuntamento è fissato per domenica 13 ottobre nella suggestiva cornice del Castello, dove i partecipanti potranno immergersi in una giornata ricca di sapori, cultura e divertimento. La manifestazione, organizzata dal Comune di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con Aps Equilibrio e la ProLoco, vedrà protagonisti i ristoratori del territorio, le cantine e i birrifici artigianali, che offriranno ai visitatori un percorso enogastronomico unico nel suo genere. Saranno presenti anche i macellai di Colle, che contribuiranno con la loro esperienza e maestria alla realizzazione dei piatti a base di Gota Cotta. Oltre alla gastronomia, la giornata sarà animata da musica dal vivo, spettacoli di giocoleria e conferenze tematiche, offrendo un mix perfetto di intrattenimento e approfondimento culturale. L’evento, già molto atteso dalla comunità, rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire e celebrare le tradizioni locali, in un’atmosfera festosa e accogliente. Saranno presenti oltre 30 stand di ristoratori selezionati del territorio che proporranno assaggi della loro cucina a base di gota cotta e non solo. Birra artigianale, spritzeria, gintoneria e aziende vinicole comporranno il quadro della 2a edizione del festival. Presenti, quindi, molte realtà culinarie rinomate come il Frantoio Restaurant, bis_osteria, il ristorante stellato Arnolfo, Barbagianni Fine Dining, La Locanda di Berto e Giangio, l’antica macelleria il Norcino in Colle Alta, Le Follie di Arnolfo, ma anche il ristorante San Martino 26, la gelateria Buekke, la trattoria Belmicolle, la Dama Juana e molti altri. Da piazza Duomo al Baluardo, dalle 11 del mattino al dopo cena, ingresso libero.

Saranno possibili due pacchetti: cinque degustazioni (assaggi a base di gota cotta e non solo, vino, birra, spritz e gin tonic) al costo di 25 euro, oppure cinque degustazioni con un calice di cristallo di Colle, realizzato da Rcr (per godersi il vino come si deve) al costo di 30 euro. Non mancherà lo show al ‘Fornino’ con i mastri vetrai di Colle e la possibilità di acquistare direttamente la Gota da portare a casa al punto vendita al Baluardo.

Lodovico Andreucci