Autunno in aula Bastianini vince contro il Monte

Delio Cammarosano è un giudice del lavoro rigoroso, non fa mai sconti a nessuno. Stavolta ha vergato un’ordinanza che ha smontato pezzo per pezzo il comunicato del cda del Monte dei Paschi che a marzo 2022 licenziava Guido Bastianini, già sostituito a febbraio come ad da Luigi Lovaglio. Il Monte dovrà pagare 15 mensilità a Bastianini, ma non dovrà reintegrarlo come ad. E’ la prima delle cause autunnali che riguardano Rocca Salimbeni. La prossima sarà l’11 ottobre, la Cassazione su Mussari, Vigni e i derivati. Poi il 27 ottobre inizierà l’appello per Profumo e Viola e l’11 novembre il gup deciderà sul processo per i crediti deteriorati. Intanto in Borsa il Monte vola: +6,41% a 2,706 euro.