Autolineee Toscane. Venerdì sciopero di 24 ore, possibili disagi

Venerdì 15 dicembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana, a causa dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico, inizialmente indetto per la giornata di lunedì 27 novembre e poi posticipato, indetto da Cobas Lavoro Privato, Adl, Sgb Sindacato Generale di Base, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato. Il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai e impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.