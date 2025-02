Autolinee Toscane investe su Siena. Sette nuovi bus urbani

Sette bus (urbani) nuovi di zecca. Delle giuste dimensioni (dai 7,8 ai 9 metri di lunghezza) per potersi muovere facilmente all’interno dei centri storici. Tecnologici e sicuri per cittadini e conducenti. Prosegue il processo di svecchiamento della flotta di Autolinee Toscane: dal 1 novembre 2021, 80 i nuovi mezzi, di cui 69 per la sede di Siena e 11 per la sede di Poggibonsi; 17 nel 2022; 9 nel 2023, ben 47 nel 2024. Come tutti i bus di At, gli ultimi arrivati, hanno installato il sistema Avm per il controllo da remoto, la videosorveglianza di bordo, assistenza alle fermate per i non vedenti, accesso facilitato per gli utenti con disabilità, un sistema di pagamento ‘tip-tap’. "Quando siamo arrivati la nostra flotta aveva un’età media di 14 anni – spiega il presidente di At, Gianni Bechelli –, adesso siamo intorno ai 10. L’obiettivo è di abbassarla a 6, adeguandoci alla media europea. I mezzi urbani appena arrivati si distinguono per il colore bianco e sono di una misura adeguata a servire bene anche i centri storici, che hanno bisogno di particolare riguardo".

Parola chiave sicurezza. "I nuovi bus sono forniti servizi tecnologici – afferma Bechelli –: nella cabina del conduttore, talvolta vittima di violenze a bordo, ci sono telecamere, oltre 16mila quelle installate nella nostra flotta. Le camere tolgono l’aria di impunità a chi compie un reato a bordo. L’autista, nel momento di difficoltà, ha anche la possibilità di utilizzare il panic button, per avvertire immediatamente la centrale operativa e far intervenire, grazie a un accordo con prefettura e polizia, le forze dell’ordine". Soddisfatto Enrico Tucci, assessore ai Trasporti. "Va riconosciuto ad At il merito di proseguire nell’opera di svecchiamento della flotta – dice –. La politica di aggiornamento mezzi e l’assunzione di autisti facilita il rapporto tra Comune e cittadini: il servizio è migliorato. E’ importante che le dimensioni di questi mezzi siano abbastanza contenute, per poter girare in città agevolmente. L’amministrazione dà molta importanza al trasporto pubblico locale: appoggiamo una mobilità, per quanto possibile, sganciata dalle auto, i nostri tentativi di regolamentarla sono sempre nell’ottica di una città ordinata e vivibile per senesi e ospiti". "At ha rispettato quanto previsto, la Regione ha messo soldi per quanto previsto – chiude la consigliera regionale Anna Paris –. Adesso abbiamo autobus sicuri per utenti e conducenti, mezzi che vanno incontro alle esigenze dei cittadini, dei turisti e della città".

Angela Gorellini