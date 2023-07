Auto si schianta contro un albero Muore un 70 enne di Chianciano nella strada che porta al lago

"Non doveva finire così. Ciao Raffaello, che la terra ti sia lieve". Così l’associazione culturale chiancianese E20 che organizza la Festa della musica ha salutato Raffaello Martini, 70 anni compiuti a maggio, che ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente avvenuto sulla via del Lago nel comune di Montepulciano, vicino alle Tre Berte.

Una tragedia che ha scosso il paese termale dove tutti si conoscono anche se l’uomo, ormai pensionato, sembra che vivesse da tempo a Montepulciano con moglie e figlio dove era particolarmente attivo anche nella contrada di San Donato, per esempio durante il Bravìo dietro i fornelli. La cucina, infatti, unitamente alla caccia, era una grande passione, come testimoniano le tante foto pubblicate da Martini sul profilo Facebook anche con il cappello da chef in testa per la Festa della musica a Chianciano nel 2017. Sempre pronto a dare una mano, quando c’era appunto qualche sagra o per il patrono, chi a Chianciano lo conosceva bene ricorda tra l’altro il volontariato svolto alla Croce Verde.

Martini era alla guida della sua Fiat Panda nuovo modello e stava percorrendo, a metà pomeriggio, la via del lago che porta appunto al Chiaro. Un tracciato sterrato costeggiato da piante di moro. Ad un certo punto, secondo la prima ricostruzione della dinamica dello schianto, la macchina avrebbe cominciato a dirigersi verso il bordo carreggiata facendo alcuni metri così prima di terminare la corsa contro un albero. Sul posto è arrivata l’automedica di Nottola , mentre veniva allertata l’ambulanza della Pubblica assistenza di Chianciano e Pegaso 2 che, constatato il decesso, sono poi rientrati in sede. Per Martini, infatti, non c’era più niente da fare.

Saranno i carabinieri della compagnia di Montepulciano a ricostruire l’accaduto. L’uomo potrebbe anche aver accusato un malore, perdendo il controllo della Fiat Panda e finendo appunto contro una pianta. L’impatto è stato violento. Non sarà comunque eseguita l’autopsia, nessun altro veicolo era coinvolto nell’incidente. E la salma è stata restituita alla famiglia.

Laura Valdesi

Ha collaborato Anna Duchini