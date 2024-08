Auto si ribalta. Salvata bimba di tre anni

Il comando dei vigili del fuoco di Siena, ieri, è intervenuto per domare incendi e incidenti stradali. Intorno alle 12,50 si sono infiammate delle sterpaglie in località Le Cortine, nel Comune di Asciano, a ridosso di alcuni capannoni e un recinto per cavalli. Nessun danno per le persone e gli animali.

Nel pomeriggio, intorno alle 15,50, la squadra del distaccamento di Montepulciano è intervenuta per un incidente stradale sulla A1 km 387+400 direzione nord, che ha visto coinvolti un’autovettura e un camion.

La squadra ha messo in sicurezza la situazione e alcuni feriti sono stati presi in carico dai sanitari del 118. Momentaneamente era stata lasciata aperta la corsia di sorpasso per consentire il flusso del traffico. Poco dopo, intorno alle 16, sulla SP 33, località Torri di Crevole, nel comune Murlo, una vettura alimentata a gas metano si è ribaltata.

All’interno dell’abitacolo stavano viaggiando due adulti e una bambina di circa 3 anni, che sono stati estratti dalla squadra dei vigili del fuoco per poi essere affidati ai sanitari del 118.

Sul posto anche i Carabinieri.