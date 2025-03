Auto fuori dalle righe per trenta centimetri. Scatta la multa

"Siena prima in classifica per le multe elevate? Vi fornisco un esempio che conferma questa statistica", segnala un senese. "Io abito in Piazza Amendola, ho il permesso Aru e mi è stata elevata una multa perché la mia auto usciva 30 centimetri dalle righe blu. Siccome le strisce sono strette, bastano due suv per occupare più di un posto, per cui capita che la tua auto non sia perfettamente collocata nello spazio. Così ti trovi a invadere per 30 centimetri il posto vicino e stacca la multa. Questo non è fare cassa? Invece non viene mai sanzionato chi posteggia nei posti taxi o a disco orario.