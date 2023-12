Auto contro un muretto. Giù il cancello

Due macchine coinvolte, una che finisce contro una colonnetta in muratura. Va giù alla fine anche il cancello. Grande spavento nel tardo pomeriggio di ieri in via Calamandrei a Montepulciano, nel tratto che si trova appena svoltato Sant’Agnese e superato il blocco di attività commerciali sulla destra, scendendo in direzione Nottola. E’ qui che una Clio ha centrato appunto la colonna in muratura per cause che adesso la polizia municipale, intervenuta sul posto con due pattuglie, dovrà chiarire. E’ stata chiusa brevemente la circolazione in entrambi i sensi di marcia per poter consentire i soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco poliziani. Coinvolta nell’incidente anche una Fiat che sembra procedesse nella stessa direzione della Clio ma la dinamica. come detto, è da ricostruire. Fortunatamente nessuno si è fatto male, al di là dello spavento.

La.Valde.