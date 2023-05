Atto vandalico in Fortezza Divelto uno dei giovani ippocastani

Atto vandalico, ’bravata’, incidente o altro, è tutto da accertare, fatto sta che l’ufficio aree verdi del Comune di Siena ha segnalato nella giornata di ieri il pessimo episodio all’interno della Fortezza Medicea: ignoti hanno spezzato di netto un albero di ippocastano, pianta che era stata da poco impiantata dall’amministrazione comunale nell’ambito degli interventi effettuati per la riqualificazione dell’area verde.

L’ippocastano era stato in particolare inserito all’interno dell’area al posto di una pianta ritenuta pericolosa per l’incolumità pubblica, dopo l’analisi effettuata dalla stessa amministrazione.

Il Comune di Siena, attraverso l’ufficio aree verdi, fa sapere che "provvederà, in tempi compatibili con la stagionalità della pianta, a ovviare al problema, impiantando un nuovo albero, nella speranza che il senso civico non venga meno e che ignoti non agiscano di nuovo con tali atti vandalici".

Era il novembre 2021 quando, su segnalazione di alcuni cittadini, i vigili del fuoco erano intervenuti, con apposita diffida, ed avevano segnalato la pericolosità degli alberi di ippocastano, fra il bastione San Filippo e bastione della Madonna. In base alle verifiche ben 38 alberi presentavano criticità, con rami pendenti e dunque pericolanti, pertanto il Comune aveva proceduto col vietare l’accesso al tratto della Fortezza a rischio e avviando l’iter per monitorare la situazione. Dopodiché, nel gennaio 2022, la Commissione del paesaggio, ha dato il via libera al progetto elaborato dal Comune di Siena per la sostituzione di alcune piante e la potatura delle restanti. Nel marzo 2022 poi è stata completata la sostituzione delle piante rimosse per un elevato rischio di cedimento, secondo quanto relazionato dall’agronomo incaricato. E ora l’atto vandalico contro uno dei giovani ippocastani.