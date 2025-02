Atleta abusata, schermidori a processo con rito abbreviato

Siena, 11 febbraio 2025 – Il giudice dell’udienza preliminare Andrea Grandinetti ha accolto le richieste di rito abbreviato formulate dai legati dei due giovani schermidori italiani di 20 e 22 anni, presenti in aula, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice uzbeka, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni. L’abuso sarebbe avvenuto a Chianciano Terme in provincia di Siena la notte tra il 4 e 5 agosto 2023 durante un camp estivo.

L'udienza per la discussione del rito abbreviato è fissata per il 17 giugno. La famiglia della ragazza sarà parte civile così come il Comune di Chianciano. Respinta invece l'istanza per essere parte civile della Federazione italiana della scherma.