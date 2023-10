Ateneo, eventi d’autunno. Apertura con il ministro

Novembre intenso di appuntamenti e con ospiti quattro donne importanti all’Università degli Studi, per dare inizio al nuovo anno accademico, che si aprirà ufficialmente il 24 con la cerimonia di inaugurazione del 783° anno dell’ateneo senese. Il primo appuntamento sarà la Cerimonia del Tocco: il 3 novembre, alle 15 in aula magna, l’Università senese consegnerà il ‘tocco’, un simbolo universale di successo accademico. Nel nostro caso il simbolico copricapo accademico sarà conferito a una cinquantina di nuovi docenti e dottori di ricerca, assunti nell’ultimo anno o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo (da ricercatore ad associato, a ordinario). La suggestiva cerimonia sarà accompagnata dal coro dell’ateneo diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi.

Una cerimonia che anticipa di qualche settimana l’inaugurazione del 783° anno accademico dell’Università degli Studi, annunciata dal rettore Roberto Di Pietra per il 24 novembre. In programma la prolusione del professor Pier Simone Marrocchesi, docente di Fisica sperimentale del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente. Le ospiti dell’evento saranno il ministro dell’Università e della ricerca, professoressa Anna Maria Bernini e Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale dal settembre 2022, già docente dell’Università senese: dal 1978 è stata prima assistente alla cattedra di Diritto del lavoro nella facoltà di Scienze Economiche e Bancarie, per poi divenire professoressa associata e poi ordinaria di Diritto del lavoro.

Fra le due cerimonie un altro appuntamento degno di nota: il 9 novembre, per il ciclo di lezioni denominato ‘dialoghi sul futuro’, si parlerà di ‘Business family: tra passato e futuro’. Il dibattito, nell’aula magna del rettorato dalle 15.30, vedrà la testimonianza di due donne protagoniste della scena culturale e imprenditoriale di oggi: Lucia Aleotti, azionista e presidente del cda del Gruppo Menarini, colosso farmaceutico che fa capo alla famiglia fiorentina, che parlerà della storia e della crescita della Menarini. Il secondo incontro porterà a Siena per la prima volta Stefania Auci, docente siciliana autrice de ‘I Leoni di Sicilia’ e ‘L’inverno dei Leoni’, i libri bestsellers sulla famiglia Florio di Palermo, che hanno ispirato la serie televisiva più attesa dell’anno, con la regia di Paolo Genovese.

Paola Tomassoni