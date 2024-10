In cerca di rare bottiglie di Brunello di Montalcino? Ecco l’asta online

Montalcino (Siena), 15 ottobre 2024 – “The Golden Vines Charity Online Auctions 2024” si preannuncia un evento imperdibile per amanti e appassionati di vini pregiati e rare esperienze enologiche. Con 127 lotti disponibili, l’asta online offre bottiglie uniche e spesso difficili da trovare in commercio oltre che accessi esclusivi a cantine di prestigio mondiale.

Come riporta MontalcinoNews.com, per quanto riguarda Montalcino, si va da 6 magnum di Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2019 alla prestigiosa collezione d’arte custodita tra le mura di Argiano, la cantina del brasiliano Andrè Esteves e guidata da Bernardino Sani a Montalcino, per due persone, con una stima di aggiudicazione fino a 4.000 sterline, passando per una esclusiva esperienza nella Tenuta Greppo Biondi-Santi, oggi del gruppo Epi, con visita allo storico caveau che conserva tutte le Riserve mai prodotte dalla cantina. Ci sono poi una rarissima Mathusalem di Brunello di Montalcino Riserva 2016. Spicca anche il lotto firmato da Castiglion del Bosco, con un soggiorno per due notti, per 6 persone, al The Rosewood Castiglione del Bosco e cena presso il ristorante stellato Campo del Drago, partita a golf e una Jeroboam (3 litri) di Brunello di Montalcino Campo del Drago 2019 firmato dall’enologa Cecilia Leoneschi, con una stima di aggiudicazione tra 15.000 e 25.000 sterline. Ha una stima tra le 3.000 e le 6.000 sterline anche il lotto firmato da Casanova di Neri, che prevede due notti per 4 persone al Relais Casanova di Neri, con pranzo e degustazione guidata dal proprietario Giacomo Neri, che firmerà anche una doppia magnum (3 litri) di Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2020.

Il Marroneto di Alessandro Mori, una delle perle qualitative del territorio, offre un lotto con due casse da 6 bottiglie di Brunello di Montalcino Selezione Madonna delle Grazie (2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017) e Brunello di Montalcino Vintage (2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017) con vip tour, degustazione e visita in vigna con il produttore, per 4 persone (stima tra 3.000 e 6.000 sterline). Il “Brunello di Montalcino Experience” firmata da Poggio di Sotto, con una cassa da 6 bottiglie di Brunello di Montalcino Riserva 2018, Brunello di Montalcino Riserva 2012, Brunello di Montalcino 2019, Brunello di Montalcino 2013, Rosso di Montalcino 2021 e Rosso di Montalcino 2017, tour esclusivo, visita del vigneto e degustazione con l’enologo Leonardo Berti, per 6 ospiti (stima tra 1.500 e 3.000 sterline), mentre è stimato tra 10.000 e 20.000 sterline il lotto “Brunello di Montalcino Icons & Gabriele Gorelli”, 2 giorni alla scoperta del territorio in cantine come le stesse Argiano, Biondi-Santi, Casanova di Neri e Il Marroneto, per 6 persone, con la guida del Master of Wine “autoctono”. Infine, in catalogo anche il lotto “Tassi Experience”, con il soggiorno di una notte per 4 persone, tour, degustazione in cantina nella cantina Tassi e cena alla Drogheria Franci con il proprietario, Fabio Tassi, e 2 magnum di Brunello di Montalcino F.25 2019.

Le offerte piazzabili sono fino alla mezzanotte del 27 ottobre e il ricavato andrà a sostegno dei progetti benefici della “Gérard Basset Foundation”, la non-profit nata dall’eredità ed in memoria di Gérard Basset, Master Sommelier, Master of Wine e Officer of the Order of the British Empire scomparso nel 2019.