Associazione nazionale. Presidi, Premio Romei al cardinale Lojudice

L’Associazione nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola ha conferito ieri a Roma il Premio Romei al cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa - Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Nella motivazione del premio si legge: "per la sua grande attenzione ed il costante impegno profuso verso le persone in difficoltà, in particolare verso i giovani per i quali svolge una costante azione di recupero umano e culturale". Il cardinale ha detto: "Verso il mondo della scuola puntiamo per creare ponti di dialogo e collaborazione che abbiano come punto centrale gli studenti".