Assicurati il futuro Quiz e lezioni con gli esperti dell’Ivass a scuola

’Assicurati il futuro: gioca e impara con IVASS’: un webinar di educazione assicurativa che l’Ivass organizza nell’ambito della Global Money Week (GMW), l’iniziativa annuale promossa dall’OCSE per sensibilizzare gli studenti sull’importanza di acquisire le competenze necessarie per prendere decisioni finanziarie informate e consapevoli. Il webinar sarà ospitato oggi dalle 10 alle 12 nella splendida cornice dell’Aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore ’E.S. Piccolomini’ di Siena e vedrà protagonisti oltre cento alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto.

Si partirà con i saluti di Federico Frati, Dirigente Scolastico del Liceo Piccolomini, Lorenzo Lorè, assessore all’Istruzione del Comune di Siena, Donato Masciandaro Direttore Comitato Edufin, e Stefano De Polis Segretario Generale IVASS.

Dopo i saluti seguirà la lezione interattiva ’L’ABC delle assicurazioni’ con gli esperti dell’Ivass (Serena Marzucchi, Capo del Settore Educazione Assicurativa; Esther Lomonaco e Adriano Dionisi del Servizio Tutela del Consumatore) che, attraverso Quiz interattivi, coinvolgeranno gli studenti in una competizione stimolante e divertente alla scoperta del mondo delle assicurazioni.

Al termine della lezione verrà somministrato il quiz interattivo ’Assoquiz: quanto ne sai di assicurazioni’ con il quale i ragazzi potranno verificare le proprie conoscenze assicurative. Saranno premiati con le coppe ’GMW 2024 IVASS’ i primi tre classificati. Come ha dichiarato in precedenti occasioni Stefano De Polis "l’Italia è tra gli ultimi posti nel livello dell’educazione finanziaria, per questo è stata recentemente introdotta dal decreto capitali come argomento di studio nell’ambito dell’educazione civica. L’IVASS è in prima fila per colmare questo gap sia con iniziative di formazione rivolte agli insegnati, sia con eventi in presenza rivolti agli studenti".