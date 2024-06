Palio 2 luglio, l’assegnazione dei cavalli: gioiscono Oca, Valdimontone, Pantera e Onda

Siena, 29 giugno 2024 - Palio, lo squillo delle chiarine di Palazzo Pubblico ha sancito questa mattina, sabato 29 giugno, l’inizio e la conclusione dell’assegnazione dei dieci cavalli scelti dai Capitani delle Contrade che correranno il Palio del 2 luglio 2024.

14 foto I 35 cavalli sono stati raggruppati in cinque batterie e saranno provati per i consueti tre giri intorno alla Piazza (foto Paolo Lazzeroni)

Questa l’assegnazione dei dieci barberi scelti, seguendo l’ordine dell’assegnazione stessa.

Il cavallo Brivido Sardo è stato assegnato alla contrada del Bruco. Ungaros è stato assegnato a Valdimontone. Criptha alla Civetta. Il cavallo Viso d’angelo alla Pantera. Veranu all’Oca. Mentre Zenios va alla Lupa. Akida è stato assegnato al Nicchio mentre Ares Elce al Leocorno. Infine Tabacco all’Onda e Ardeglina alla Giraffa.

La sorte ha baciato dunque le contrade di Pantera, Onda, Valdimontone e Oca a cui sono andati i cavalli con almeno una carriera alle spalle anche se nessuna vittoria. Gli altri cavalli tutti esordienti sono Ares Elce, Criptha, Akida, Ardeglina, Zenios e Brivido Sardo andati in sorte a Leocorno, Civetta, Nicchio, Giraffa, Lupa e Bruco. I primi accoppiamenti cavalli/fantini saranno ufficiali questa sera quando è in programma la prima prova, alle 19.45.

Intanto anche il 118 dell’Asl sud est si prepara per il Palio. La centrale operativa di Siena-Grosseto, coordinata dal direttore Giuseppe Panzardi, ha predisposto il Piano dei soccorsi sanitari in collaborazione con le Pubbliche assistenze, le Misericordie, la Croce rossa italiana e l’associazione CB ‘IL Palio’.

Alle circa 18mila persone che prenderanno posto all’interno della Conchiglia e sui palchi sarà garantita la massima assistenza da squadre, mezzi e postazioni, organizzati per affrontare qualsiasi tipo di emergenza.

I veterinari dell’Asl Tse stanno garantendo dalle previsite controlli di vigilanza sanitaria sui cavalli e il rispetto delle norme sul benessere animale. Sono già stati resi pubblici i numeri dell’organizzazione in Piazza: cinque postazioni sanitarie, un centinaio di soccorritori, sei medici, otto infermieri e diciassette ambulanze - comprese quelle della cerchia esterna -, oltre a una ambulanza infermieristica aggiuntiva in supporto alle chiamate di emergenza dalla città. Tutta Siena sarà presidiata da soccorritori e mezzi per garantire che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza. Il camper del Coordinamento regionale maxi emergenze, diretto dal dottor Piero Paolini, sarà appostato nel Prato di Sant’Agostino