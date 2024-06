Paolucci, mostra omaggio a Pio II. Tappa a Pienza

Al Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza aprirà sabato 6 la mostra delle opere dedicate a Pio II dal pientino Aleardo Paolucci, a cura di Laura Bonelli. Seconda tappa di un progetto che prevede tre sedi per la stessa mostra: la prima è stata Siena, con il Santa Maria, dal 12 aprile al 9 giugno; la seconda è Pienza, città natale di Aleardo Paolucci, autore delle opere esposte, e del soggetto a cui sono dedicate, Papa Pio II, dove rimarrà visitabile fino al 3 novembre; la terza sarà Roma, presso Palazzo Merulana, che la ospiterà dal 23 gennaio al 2 marzo 2025. L’esposizione raccoglie 54 opere pittoriche e grafiche di Paolucci che descrivono la vita di Enea Silvio Piccolomini, nato nel piccolo centro di Corsignano e asceso al soglio papale il 14 agosto 1458, come Pio II. Si aggiungono i sette bozzetti proposti dall’autore per il Palio, compresi i tre scelti per la carriera del 2 luglio nel 1952, nel 1953 e nel 1963.