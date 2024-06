Bruco-Scompiglio, l’ora della scelta: "La fortuna dirà dove monto". Cappannoli: "Tratta movimentata"

di Laura Valdesi

SIENA

Scompiglio, una macchina da guerra in Piazza. "Mi apprezzano perché monto anche nelle prove all’alba? Non lo faccio certo per questo o perché mi devo fare vedere. Mi piace. Punto", taglia corto Scompiglio che ha chiuso la mattina ieri spingendo forte Euskaldi, un suo cavallo, ’inseguito’ da Michel Putzu su Moresco che ha scorso bene sul tufo. "Con il Bruco? E’ tutto l’anno che ho un bel rapporto, sicché non si svela nulla. Come con altre Contrade, anche dove ho vinto. Domani (oggi, ndr) sarà la fortuna a dire dove monterò. Il Palio è questo, aspettiamo e vediamo: farò la scelta migliore", sostiene Scompiglio.

Molti inseriscono fra gli affidabili Veranu, che ha fatto una bella stagione. Anche Viso d’angelo. "Tutti nomi con esperienza, ce ne saranno altri che ne hanno meno ma sono di qualità. Ricordiamoci bene che vengono preparati tutto l’anno per questo momento, quindi siamo parecchio avvantaggiati", l’opinione del fantino. Che sui nuovi inserimenti si dice "fiducioso, ho visto qualcosa di interessante anche giovedì mattina. Chiaro che c’è da lavorarci però bisogna farlo con tutti. Anche con uno che ha vinto il Palio perché è quasi un anno che non rivedono la Piazza".

Che all’alba è stata sorvolata da una mongolfiera. Qualcuno sostiene di riconoscere i colori del Bruco. "Un segno", si dice. Il bello della diretta. Altri sostengono sia gialla e blu. A proposito di via del Comune ecco davanti a palazzo pubblico il capitano del Bruco Federico Cappannoli. "No, non sono qui perché c’era anche Scompiglio, giuro che non lo avevo visto", dice sorridendo. E ipotizzando che "sarà oggi una tratta più movimentata che in passato. Perché, probabilmente, anche le gerarchie dei cavalli potrebbero essere meno chiare di altre e finire per rimescolare un po’ di più le cose. Complice il gradimento dei fantini. Cappannoli vede difficile una marcia indietro inserendo in primis Anda e bola. "Complicata", sentenzia. Annunciando ieri mattina che al mossiere Bartolo Ambrosione "si può solo domandare di fare bene il suo lavoro. E’ al 19esimo Palio". E di non insistere oltremodo ad invitare la rincorsa ad entrare. "Sicuramente questo è un tema – aggiunge il capitano – però come dico sempre il mossiere è come un arbitro. Ci sono partite facili e altre difficili, secondo me è in grado di gestire tutte le situazioni. Lo scorso anno c’è stato qualcuno, e poi i capitani in generale, che hanno ritenuto che i richiami alla rincorsa siano stati troppo insistenti. Ma, ripeto, si parla di una persona che ha sicuramente in mano la situazione, pienamente affidabile".