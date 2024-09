Asilo Monumento in festa ’100 anni per l’infanzia’

È stato inaugurato il 28 settembre 1924, l’Asilo Monumento: cento anni di storia senese, di storie senesi, di tanti e tanti bambini che in quelle stanze hanno mosso i primi passi nella vita. Cento candeline da spegnere: le celebrazioni inizieranno venerdì e andranno avanti per due mesi, tra laboratori, convegni, momenti di approfondimento e riflessione. Perché ‘Asilo Monumento: 100 anni per l’infanzia’ vuole essere sì una festa per riconoscere l’importanza dell’istituto, ma anche un’occasione per parlare di educazione e di inclusione.

"Sarà una festa per tutta la città – ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Lorenzo Lorè –, in favore di una scuola per l’infanzia che ha rappresentato un faro per l’educazione dei senesi. Una scuola su cui il Comune ha investito, vedi la creazione di una terza classe sperimentale. Tutti gli eventi avranno un filo conduttore: diffondere i valori dell’inclusione e della partecipazione ai bambini, ma anche agli adulti, per stimolare il dialogo tra le generazioni. Vogliamo che l’Asilo sia percepito come il vero monumento cittadino qual è, dal punto di vista architettonico, ma anche per la sua funzione sociale e culturale".

"L’Asilo – ha aggiunto il dirigente all’Istruzione del Comune, Francesco Ghelardi – continua ad attrarre famiglie nonostante la sua lunga storia: con i suoi cento anni, è ancora oggi uno dei principali poli educativi della città, grazie alla posizione centrale e all’alta qualità dell’offerta formativa, costantemente aggiornata". A dare sostanza alla festa, allora, sarà lo stretto legame tra la tradizione, l’innovazione e cambiamento.

"Il Monumento è un luogo della memoria – ha commentato la responsabile del servizio Progetti educativi, Erminia Ficorilli –, in una comunità in continua trasformazione. L’Asilo dimostra come un luogo identitario, con radici ben salde nella storia, possa ‘stare’ nella contemporaneità". Gli eventi prenderanno il via con ‘Bright Night-x Filo e x Segno’: al Santa Maria della Scala i più piccoli potranno scoprire la Lingua dei segni italiana attraverso giochi e attività organizzate da Elfo.

Il 1 ottobre, alla Lizza, si terrà il laboratorio ‘Fare e rifare…è tutto un giocare’, con il pedagogista Antonio Di Pietro, presidente di Cemea Toscana. Il 17 ottobre spazio al laboratorio, nel giardino dell’Asilo ‘Si fa che? Nel giardino giocoso fra dentro e fuori’. Il 25 ottobre, nella sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, in scena ‘Siena: 100 anni di Asilo Monumento’; il 30 ottobre, sarà la volta di ‘Giro giro cento!’, una passeggiata teatralizzata alla scoperta dell’Asilo. Il 5 novembre, all’Università, il convegno ‘Linee di indirizzo per comunità educative inclusive’, il 20, al Monumento, il dialogo aperto ‘World Cafè-Prima infanzia e dispositivi digitali: pro e contro’. Le celebrazioni si chiuderanno con una grande festa, il 5 dicembre, all’Asilo, organizzata con Siena Jazz.