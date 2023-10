Asili nido comunali. Domande entro il 31 ottobre

Il Comune informa che entro il 31 ottobre è possibile presentare domanda di ammissione agli asili nido comunali per l’anno 20232024. Le domande di ammissione dovranno pervenire tramite procedura on line accedendo con l’Identità Digitale. Alle famiglie in difficoltà nella compilazione sarà offerto supporto chiamando i numeri 0577 292388-292479.