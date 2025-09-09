Asili e scuole d’infanzia. Suona la campanella. Da ieri in classe 256 alunni

A Poggibonsi è suonata ieri mattina la prima campanella per un totale di 256 bambini dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali. Per i servizi a livello comunale infatti è iniziato l’anno educativo, come di consueto con alcuni giorni di anticipo rispetto dell’avvio del percorso nelle scuole statali. Spiega in proposito Elisa Tozzetti, assessora alle Politiche educative del Comune di Poggibonsi, presenziato ieri alla mattinata inaugurale. Un momento da dividere insieme con i piccoli, con il personale delle realtà educative del territorio e con le famiglie: "Una ripartenza che come sempre è stata accompagnata e preparata in settimane caratterizzate da incontri, progetti, lavori per sistemare gli spazi con piccoli interventi di manutenzione, in modo che ogni plesso arrivi pronto all’appuntamento di inizio anno educativo. Un impegno trasversale per prendersi cura di tutti gli aspetti utili a garantire un servizio senza dubbio di qualità".

Secondo le cifre diffuse dall’amministrazione, sono in tutto 120 i bambini e le bambine che frequentano i due nidi comunali, suddivisi in sessanta al nido Gianni Rodari, che ha sede in via Palmiro Togliatti, e sessanta al nido La Coccinella, in via Sangallo. Sono invece 136 i bambini e le bambine che frequentano le due scuole d’infanzia comunali, 71 al plesso Mastro Ciliegia di via Sangallo e 65 al plesso La Tartaruga nella località Luco, ad alcuni chilometri dall’abitato di Poggibonsi.

"Ai bambini e alle bambine che da ieri, in maniera graduale, hanno iniziano il loro percorso oppure lo riprendono – aggiunge l’assessora Elsa Tozzetti – i nostri auguri per un anno educativo che sia divertente, sereno e pieno di occasioni di crescita. Buon anno educativo a tutte le famiglie coinvolte e buon lavoro a tutto il personale impegnato all’interno delle strutture della nostra città. Personale che, con passione e competenza. contribuisce in maniera fondamentale a costruire la qualità dei servizi riservati ai più piccoli. Una nuova partenza come sempre rilevante – conclude l’assessora Tozzetti – che torna a far vivere dopo la pausa estiva gli asili e le scuole di infanzia presenti sul territorio di Poggibonsi".

Paolo Bartalini