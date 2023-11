Artigiancredito e Fidi Amiata patto vincente

’CAAF Amiata e Artigiancredito: la storia continua’. Questo il tema del convegno tenutosi nella sala del Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore. E’ stata l’occasione per presentare i contenuti della fusione tra Artigiancredito e la Cooperativa Consorzio di Garanzia collettiva FIDI del Monte Amiata. Un appuntamento importante al quale ha preso parte l’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras . L’evento, introdotto dal presidente di Artigiancredito Fabio Petri (foto), ha visto numerosi interventi da parte dei rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni. e del responsabile ’Area Mercato’ di Artigiancredito Luca Reggiannini che ha illustrato le opportunità per le imprese del territorio. L’operazione di fusione rappresenta il proseguimento del percorso avviato nel 2022 e comporta l’ingresso in Artigiancredito di ben 750 imprese in qualità di nuovi Soci, consolidando il consorzio fidi come società qualificata per soddisfare le esigenze del sistema delle piccole e medie imprese.

"L’importanza di questo progetto sta nei vantaggi che porterà all’economia del territorio – ha dichiarato il Presidente Petri -. ACT infatti mira a semplificare e agevolare l’accesso al credito in collaborazione con le associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di individuare le soluzioni ottimali per le esigenze di ciascuna impresa e contribuire in modo significativo allo sviluppo economico e sociale. Questa sinergia – ha proseguito Fabio Petri- è un nuovo inizio, e lo affronteremo con entusiasmo e determinazione, fornendo ai nostri nuovi associati gli strumenti necessari per vincere le sfide future".

Massimo Cherubini