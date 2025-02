Art bonus per l’Archivio di Stato

Anche l’Archivio di Stato di Siena figura tra i ventisette che in tutta Italia potranno beneficiare dell’Art bonus. All’ingresso delle strutture in tutta Italia saranno installati totem attraverso cui sarà possibile effettuare donazioni, beneficiando al contempo dell’Art bonus, la misura che riconosce un credito di imposta pari al 65 per cento dell’importo donato, a coloro che donano a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. È il progetto denominato “Donare alla storia. Un totem per gli archivi“, voluto dalla direzione generale archivi del ministero della Cultura. I visitatori potranno donare tramite carta di credito anche cifre a partire da 5 euro, l’utente riceverà in automatico alla propria email la ricevuta dell’erogazione per lo sgravio fiscale.