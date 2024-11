Arriva la Ztl Bus Turistici. A Montepulciano mobilità e arrivi più sostenibili

Con l’obiettivo di regolamentare il transito e la sosta dei bus, tutelare il centro storico e migliorare l’accoglienza e la vivibilità, Montepulciano lancia la Ztl per i bus turistici. Una novità significativa (la misura è stata approvata dalla Giunta) per un luogo dove il boom turistico ha portato, oltre a tanti visitatori, a pensare a soluzioni per gestire gli importanti flussi di arrivo. Il servizio partirà l’11 gennaio, da quel momento i bus turistici che sosteranno nel capoluogo comunale dovranno pagare una tariffa, rispettare dei percorsi, delle aree dedicate per la salita e la discesa dei passeggeri e lo stazionamento dei mezzi. Il disciplinare del servizio check point prevede, arrivando da nord, due aree di fermata per i passeggeri: la prima in via I° maggio nei pressi delle Cantine Medicee e la seconda in via dell’Oriolo, zona Porta delle Farine. I bus, terminata la discesa dei passeggeri, proseguiranno la corsa fino all’area di sosta presso il piazzale della Misericordia seguendo un apposito percorso. Il bus, per procedere alla risalita nelle due aree di fermata, transiterà per via delle Lettere/via Bernabei. Per chi arriva da sud sono state istituite due linee: la "gialla" con prima area di fermata in Via dell’Oriolo (il mezzo proseguirà poi la corsa fino all’area di sosta in piazzale delle Grazie); e "arancio" con fermata in Via delle Lettere e sosta bus in piazzale della Misericordia. Risalite previste nelle aree di fermata già citate di via I° maggio e via dell’Oriolo. Per la visita al Tempio di San Biagio è ammessa la fermata in Viale della Rimembranza per la discesa e la salita dei passeggeri con i bus che poi sosteranno presso il piazzale della Misericordia. Le tariffe prevedono 45 euro per i bus turistici fino a 8 metri di lunghezza, 60 euro se superano gli 8 metri. Sconto del 50% per le gite scolastiche e per chi pernotta nelle strutture comunali il secondo, terzo e quarto giorno è gratuito mentre il quinto la tariffa giornaliera è ridotta del 50%. Sono previste esenzioni specifiche per autobus scolastici, mezzi di pubblica sicurezza, artisti coinvolti in eventi locali e altre categorie autorizzate. Nel sito del Comune arriverà la sezione "Check Point Bus Turistici" con tutte le informazioni e per consentire anche il pagamento digitale agli operatori interessati. Sanzioni previste per chi non rispetta le regole: affidata la gestione del sistema di controllo alla Polizia Municipale. "La Ztl per i Bus Turistici rientra in una strategia più ampia di politiche per la mobilità, che nei prossimi mesi vedrà ulteriori sviluppi", è il commento del sindaco Michele Angiolini. Nelle scorse settimane si era tenuto un incontro con le principali associazioni di categoria.

Luca Stefanucci