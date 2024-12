Arriva la neve ma gli impianti restano chiusi

L’Amiata è sempre più imbiancata con punte che sfiorano il mezzo metro. E ieri, quando è tornato il bel tempo, nonostante la chiusura di tutti gli impianti (anche quelli a servizio delle piste del versante grossetano) c’è stata una grande affluenza di amanti della coltre bianca. Tante famiglie: grandi con le ciaspole, piccoli negli slittini. Una sorta di prova generale in vista delle imminenti vacanze di Natale. Se continuerà il freddo, se ci saranno altre nevicate, fin dal prossimo fine settimana si potrò sciare. Al momento, però, non sulla vetta dell’Amiata, né sul Crocicchio, ovvero nel versante senese, per mancanza dei necessari permessi, con conseguenze anche per il mondo del lavoro. Per questo gli operatori del settore, hanno deciso di incontrarsi oggi, per studiare cosa fare. Torneranno a sollecitare le competenti amministrazioni al fine di trovare una soluzione al problema, che persiste da tempo.

Massimo Cherubini