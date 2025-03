’Armonie senza limiti’. Spettacolo e solidarietà, un successo per Anffas

Armonie, e anche generosità, senza limiti. Gli organizzatori dell’evento benefico al Politeama, con in testa Federica Mecacci hanno di che essere soddisfatti in termini di partecipazione e di sensibilità dimostrata da parte della comunità poggibonsese. Frutta infatti 4mila euro la mattinata in teatro con protagoniste la danza, la moda e la musica. Una somma significativa a sostegno delle numerose attività di Anffas Alta Valdelsa: un notevole contributo ai programmi dell’associazione, con sede alla Strolla, mirati tra l’altro all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità che risiedono nel territorio. Senza contare tutti gli altri percorsi, dai laboratori di differenti settori che da sempre caratterizzano il cammino di Anffas, alle più recenti proposte raggruppate nel calendario di incontri di "Luogo terzo", nei locali della Galleria delle associazioni di via Trento a Poggibonsi.

Sala Maggiore del Politeama gremita e tanti applausi alle scuole di musica e danza, così come ad alcuni marchi commerciali, che non hanno esitato ad apporre la loro firma per l’assenso al progetto (con il patrocinio dell’amministrazione comunale): Ballet Academy, Balla in Rosa, Sinfonia della Danza, Centro Studi Danza, Amici del Musical, Grg La Badia. E poi le altre insegne, Le Aly della Luna, Pacini, Jessicapelli, Fuori di Testa. Un apporto, ad opera di una schiera di enti del circondario, salutato con favore da Anffas Alta Valdelsa per voce della presidente Flavia Grazi, che non ha mancato di evidenziare il valore dell’iniziativa e soprattutto la rilevanza della sinergia tra le associazioni aderenti in rappresentanza del comprensorio. Dal canto suo, Federica Mecacci afferma: "Da ideatrice della giornata al Politeama intendo ringraziare i Vigili del fuoco che hanno prestato volontariamente il loro servizio al Politeama. A consuntivo possiamo senza dubbio sottolineare un dato: Armonie senza limiti è stato un autentico successo".

Ha promosso l’appuntamento, Federica Mecacci, da madre di una delle ragazze di Anffas Alta Valdelsa e da presidente dell’associazione Via Redipuglia a Poggibonsi, realtà, quest’ultima, formata da negozi e studi professionali attivi nel quartiere.

Paolo Bartalini