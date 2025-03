Armi per 76 vigili, al via la formazione

È iniziato il percorso di formazione degli agenti del Corpo di polizia municipale in vista dell’adozione dell’armamento, come previsto dal consiglio comunale che lo scorso novembre ha adottato il relativo regolamento. Sono 76 gli agenti coinvolti, 13 già in possesso di diploma di maneggio o porto d’armi, gli altri 63 no. Tutti dovranno conseguire il certificato di idoneità al maneggio d’armi, mentre la fornazione ed esercitazione saranno a cura della sezione della federazione del tiro a segno nazionale. Un percorso che sarà effettuato al poligono di tiro “Francesco Landini“. L’impegno di spesa per l’amministrazione comunale è di circa 14mila euro e riguarderà il periodo compreso tra marzo e dicembre di quest’anno. Alla conclusione del periodo di formazione, saranno stabiliti tempi e modi per l’adozione della misura prevista dal regolamento, con le armi in dotazione al Corpo di polizia municipale a eccezione dei giorni legati al Palio in piazza del Campo.