"Armi al personale? C’è tutto il tempo. Con tranquillità partiamo dal confronto"

"Armamento della polizia locale? Come ha detto il sindaco Nicoletta Fabio il giorno della mia presentazione si tratta di un percorso che va affrontato con tranquillità insieme all’amministrazione. Siamo tutti consapevoli che c’è una mozione approvata in tal senso, cercheremo di accontentare tutti attraverso dialogo e confronto con il personale", osserva il comandante della Municipale Alessandro Rossi. "Il sogno nel cassetto come comandante? Creare armonia nel Corpo. Se siamo tutti uniti, insieme riusciremo a lavorare meglio per il cittadino creando un legame forte con la città. Un obiettivo che, per quanto mi riguarda, sarebbe il massimo da raggiungere. Non siamo solo quelli che fanno le multe anche se qualcuno che deve far rispettare le regole ci vuole", sottolinea Rossi. Che annuncia anche l’intenzione di potenziare in previsione le pattuglie presenti sul territorio, attualmente di notte una soltanto con una persona nella centrale operativa del comando. L’idea sarebbe quella di raddoppiare perché Siena è comunque una città capoluogo. Che tiene al decoro e alla sicurezza, alla conservazione di un alto standard per quanto riguarda la qualità della vita.

La.Valde.